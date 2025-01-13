هند صبري تُبهر متابعيها بإطلالة ساحرة بالأبيض والأسود على إنستجرام

الفجر الفني
هند صبري
هند صبري

 

شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها على منصة "إنستجرام" بإطلالة ساحرة بالأبيض والأسود، أثارت إعجاب متابعيها وحظيت بتفاعل واسع من محبيها. 

ظهرت هند في الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، جمعت بين البساطة والرقي، حيث اعتمدت فستانًا أسود طويلًا مزينًا بتفاصيل بيضاء على الأطراف، ما أضفى على مظهرها لمسة من الفخامة والجاذبية.

اختارت هند تسريحة شعر مرفوعة تتناسب مع أجواء الإطلالة، بينما جاء مكياجها بسيطًا، مع إبراز عينيها بلمسات خفيفة من الألوان الدافئة. 

أكملت الفنانة الإطلالة بمجموعة من الإكسسوارات الفضية الراقية التي زادت من تألقها.

وعلّقت هند على الصور بعبارة: "الكلاسيكية لا تموت أبدًا... بعض اللحظات تستحق أن تعاش بالأبيض والأسود."

 وهو ما عكس مدى حبها للأناقة الكلاسيكية التي تعيد إلى الأذهان عبق الزمن الجميل.

تفاعل متابعو هند صبري مع الصور بشكل كبير، حيث انهالت التعليقات التي أثنت على جمالها واختياراتها المميزة، بينما أشار البعض إلى أن الإطلالة تعبر عن روحها العميقة والهادئة.

 وكتب أحد المتابعين: "هند صبري دائمًا تعرف كيف تأسرنا بأناقتها."

يُذكر أن الفنانة التونسية تُعد واحدة من أبرز نجمات الوطن العربي، حيث استطاعت على مر السنين أن تترك بصمة واضحة في مجال التمثيل، بفضل أدائها المميز وأدوارها المتنوعة. 

كما أنها معروفة بذوقها الرفيع واهتمامها بمواكبة أحدث صيحات الموضة، مع الحفاظ على طابعها الخاص.

هذه الإطلالة الجديدة تأتي في ظل التحضيرات التي تقوم بها هند لمشاريعها الفنية المقبلة، والتي ينتظرها جمهورها بشغف.

 

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