"نجاح ساحق للفنانة مي كساب في مسرحية 'البقاء للأصيع' في موسم الرياض: تألق كوميدي يخطف الأنظار"

أثارت الفنانة المصرية مي كساب إعجاب الجمهور السعودي والعربي بأدائها المتميز في مسرحية "البقاء للأصيع" التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 المسرحية، التي تجمع بين الفكاهة والدراما، شهدت حضورًا قويًا لمي كساب، التي أثبتت من خلالها قدرتها على التألق في أدوار كوميدية جديدة ومبتكرة.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، حيث يتم طرح قضية اجتماعية هامة من خلال مواقف مرحة ومشوقة. قدمت مي كساب دورًا فنيًا متميزًا بأداء سلس وممتع، مما جعلها محط أنظار الجمهور، الذي تفاعل بشكل كبير مع كل لحظة على خشبة المسرح.

ونجحت كساب بفضل موهبتها الكبيرة أن تفرض نفسها بين نجوم المسرحية، متفوقة على الكثير من التوقعات.

وتعتبر مشاركتها في هذه المسرحية إضافة جديدة لمشوارها الفني، حيث قدمت جانبًا مختلفًا من شخصيتها الفنية، ونجحت في استقطاب جمهور واسع من مختلف الأعمار، مما جعل من العرض أحد أبرز عروض الموسم في الرياض.



مسرحية "البقاء للأصيع" هي عمل كوميدي جديد من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أوتاكا، تجمع بين نخبة من النجوم المصريين، منهم:

شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أوس أوس، أحمد فتحي، وغيرهم من النجوم.









المسرحية تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي، من 12 إلى 16 يناير 2025. وقد لاقت استحسان الجمهور، حيث تفاعلوا مع الأداء الكوميدي المتميز لأبطال العمل.