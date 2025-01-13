رضا عبد العال يشيد بمدافع الزمالك بسبب مستواه بعد الإصابة

أشاد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي يقدمه محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، عقب عودته من الإصابة، مؤكدًا أنه استعاد جزءًا كبيرًا من مستواه الفني وساهم في تحسين أداء خط دفاع الفريق.

ونجح فريق الزمالك في التأهل لربع نهائي بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على حساب فريق بلاك بولز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تصريحات رضا عبد العال

وقال عبدالعال، خلال تصريحات تلفزيونية: "أرى أن محمود الونش أعاد التوازن لخط دفاع الزمالك منذ عودته من الإصابة، وهو بمثابة إضافة فنية كبيرة للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة."

وأضاف: "الونش لاعب يمتلك خبرة كبيرة تؤهله لقيادة دفاع الزمالك في المباريات القادمة، بشرط أن يواصل المشاركة بشكل أساسي مع الفريق."