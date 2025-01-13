"الفجر الرياضى" يكشف ملاحظات اتحاد الكرة على ملعب الواسطى.. تعرف على التفاصيل

أرسل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا لمسوؤلى لنادى الواسطى أحد فرق المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب ' متضمنا الملاحظات التى رصدتها اللجنة المكلفة من الاتحاد بمعاينة صلاحية ملعب استاد الواسطى الجديد.

وخلال الخطاب أشار مسوؤلى الجبلاية على ضرورة تلافى الاشتراطات والملاحظات الواردة بالتقرير واستيفاء الاشتراطات الأمنية لإقامة المباريات على الملعب مع التأكيد على الدفع بلجنة للمعاينة مرة أخرى فور خطاب من نادى الواسطى بتلافى تلك الملاحظات.

فيما حصل ' الفجر الرياضى ' على نسخة من خطاب اتحاد الكرة المصري والذى تضمن عدة ملاحظات تمثلت فى عدم وجود غرفة خاصة بالحكام وعدم وجود مقاعد مجهزة لمراقب المباراة والحكم الرابع.

بالإضافة إلى أن المرميان مقاساتهما غير مطابقة لقانون اللعبة ومقاعد البدلاء ثابتة غير مجهزة بمنطقة لحماية الجهاز الفنى واللاعبين.

بالإضافة إلى أن غرفة خلع الملابس للفريقين لا تصلح لعدم وجود تهوية ولا أبواب ولا دواليب وغير مجهزة بسبورة ' لوحة شرح '.



وكان اتحاد الكرة المصري متمثلا فى لجنة المسابقات قد اتخذ قرارا فى وقت سابق بنقل مباريات الواسطى لملعب أخر بعد اتخاذ قرار بعدم صلاحية ملعب استاد الواسطى الجديد ومنح مهلة شهر لمسوؤلى الواسطى ليقرر بعدها مجلس إدارة الواسطى نقل المباريات لملعب التنمية.

وكانت أزمة ملعب استاد الواسطى الجديد قد ظهرت وذلك عقب صدور خطاب اتحاد الكرة المصري بتاريخ 22 ديسمبر والذى يفيد بتشكيل لجنة من الاتحاد المصري لكرة القدم لمعاينة ملعب الواسطى وذلك يوم الأربعاء 25 ديسمبر والمكونة من صالح عبد الحميد وعبده عبد العظيم ممثلى إدارة المسابقات وفهيم عمر عضو لجنة الحكام الرئيسية وانتهت اللجنة بتقريرها وفقا لخطاب الجبلاية بعدم صلاحية الملعب ومخاطبة الجهات الأمنية بالأمر وعدم إقامة مباريات الفريق الأول بالقسم الثانى ' ب ' الا عقب تلافى الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة، رغم تسلح مجلس إدارة نادى الواسطى بموقفهم لرفض القرار وذلك بالمعاينة التى تمت يوم 3 / 9 / 2023 من خلال اللجنة الثلاثية المكونة من محمد عبد التواب مسؤل المسابقات ومحمد سعد مسؤل لجنة الحكام ومجدي عويس إدارى فرع بنى سويف لكرة القدم والتى انتهت حينها بصلاحية الملعب قانونيا وذلك طبقا للمعايير الموضحة والتى عاينتها اللجنة على أرض الواقع من حيث المقاييس والمعايير الخاصة بعمل إدارة المسابقات والحكام



ويامل مسوؤلى مجلس إدارة نادى الواسطى وجماهيره فى حل أزمة الملعب بمنافسات الدور الثاني من المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب '.



ومن المقرر أن يسعى مسوؤلى نادى الواسطى فى الإسراع فى تلافى تلك الملاحظات والرد على خطاب اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 34 نقطة.

2 - مصر للمقاصة 25 نقطة.

3 - اسمنت اسيوط 24 نقطة.

4 - نجوم مصر 18 نقطة.

5 - تليفونات بنى سويف 17 نقطة.

6 - مركز شباب طامية 16 نقطة.

7 - المنيا 15 نقطة.

8 - الواسطى 13 نقاط.

9 - البدارى 12 نقطة.

10 - الفيوم 11 نقاط.

11 -بنى مزار 7 نقاط.