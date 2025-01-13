كليان مبابي يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد في الكلاسيكو رغم خسارة السوبر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

واصل كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحطيم الأرقام القياسية بعد تسجيله الهدف الأول للملكي في مرمى برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة.

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ويعد هذا الهدف هو الأول لـ مبابي في لقاءات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.
توج فريق برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد عقب الفوز بخماسية مقابل هدفين  على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، أو ما يعرف بـ "الجوهرة المشعة".

كيليان مبابي يسجل رقم قياسي في نهائي السوبر الإسباني


ووفقًا لما كشفته شبكة أوبتا للإحصائيات والارقام، أصبح مبابي أول لاعب من الريال يسجل في أول ثلاث نهائيات له في جميع المسابقات منذ موسم 2013/2014 على الأقل.

كما أشارت الشبكة إلى أن سجل الفريق سبعة أهداف في آخر مباراتين كلاسيكو أمام ريال مدريد، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها الفريق في المقابلات الست السابقة في جميع المسابقات.

وحقق فريق ريال مدريد بطولة السوبر الإسباني 13 مره في تاريخه ويتفوق عنه برشلونه ببتطولتين حقق 15 لقب

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