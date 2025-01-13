هل الذنب يمنع الرزق؟ تعرف على أسرار وأسباب انقطاع الرزق

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انقطاع الرزق
انقطاع الرزق

هل الذنب يمنع الرزق؟ تعرف على أسرار وأسباب انقطاع الرزق أسرار انقطاع الرزق: حقائق لا تعرفها الرزق بين وعد الله وأسباب الرزق.

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تعرف على اسباب انقطاع الرزق من الله والعوامل التي تؤثر على الرزق 

تأتي اسباب الرزق كما وردت في القرآن الكريم، أن الرزق مقدّر ومقسوم لكل مخلوق، حيث قال الله تعالى: 

(وفي السماء رزقكم وما توعدون). 

إلا أن هذا لا يعني الاستغناء عن السعي والعمل؛ فالحديث النبوي الشريف يدعو إلى الأخذ بالأسباب:

 (لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثمَّ يَغْدو فيَحْتَطِبَ، فيَبِيعَ، فيأكُلَ ويَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ له مِنْ أنْ يَسْألَ النَّاسَ). 

 

العوامل التي تؤثر على انقطاع الرزق 

ومع ذلك، هناك عوامل تؤثر في انقطاع الرزق.

• ذنوب تحجب البركة: 

 المعاصي تُفقد الإنسان خير الدنيا والآخرة.

 قال الله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم). 

لكن التوبة الصادقة والاستغفار يفتحان أبواب الرزق، كما وعد الله في قوله:

 (استغفروا ربكم... يرسل السماء عليكم مدرارًا). 

• صلة الرحم مفتاح الرزق في الحديث النبوي: (من سرّه أن يُبسط له في رزقه... فليصل رحمه). 

 حيث أن صلة الرحم  تجلب البركة في المال والعمر، بينما قطعها يسبب انقطاع الرزق والراحة النفسية. 

•قلة التوكل على الله: 

الاعتماد على الأسباب فقط دون التوكل على الله يقلل الرزق.

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

(لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير). 

• عدما أداء الحقوق المالية:  عدم إخراج الزكاة أو البخل يعرض المال للضياع، حيث قال الله: (وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه).

 

 • المال الحرام وعواقبه: 

 كسب المال بطرق محرمة مثل الربا وأكل مال اليتيم يقطع الرزق.

 حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المال الحرام، فقال: (مطعمه حرام... فأنى يُستجاب له؟).

انقطاع الرزق 

الرزق منحه من الله عز وجل حافظ عليها 

الرزق هبة إلهية مرتبطة بالسعي، الطاعة، والتوكل.

 الابتعاد عن المعاصي وأداء الحقوق يُعيد البركة لحياة الإنسان ولا بد من معرفة الفرد أن المعاصي تجلب الحزن والذلة والندامة ومن الضروري أن يسارع إبن آدم إلي التوبة النصوحة قبل أن يفني به العمر دون جدوى.

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