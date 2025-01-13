اسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 13-1-2025 بسوق الصرف

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 13-1-2025 استقرارًا ملحوظًا  وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري

 

 

 اسعار العملات أمام الجنيه المصري حسب بيانات متوسط أسعار العملات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.03 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.04 جنيه للشراء و62.19 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.40 جنيه للشراء و55.54 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.02 جنيه للشراء و32.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.45 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.79 جنيه للشراء و164.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.75 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.89 جنيه للشراء و6.90 جنيه للبيع.

 

سعر دولار أمريكى فى HSBC بـ جنيه مصري

 

دولار أمريكىجنيه مصري
1 دولار أمريكى50.61 جنيه مصري
5 دولار أمريكى253.05 جنيه مصري
10 دولار أمريكى506.1 جنيه مصري
25 دولار أمريكى1،265.25 جنيه مصري
50 دولار أمريكى2،530.5 جنيه مصري
100 دولار أمريكى5،061 جنيه مصري
150 دولار أمريكى7،591.5 جنيه مصري
200 دولار أمريكى10،122 جنيه مصري
250 دولار أمريكى12،652.5 جنيه مصري
300 دولار أمريكى15،183 جنيه مصري
500 دولار أمريكى25،305 جنيه مصري
700 دولار أمريكى35،427 جنيه مصري
1000 دولار أمريكى50،610 جنيه مصري

 

 

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