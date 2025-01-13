بتكلفة 42 مليون جنيه..محافظ أسيوط يفتتح مشروع نفق مشاة المعلمين/نزلة عبد اللاه لربط حي غرب بحى شرق

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين مشروع إنشاء نفق مشاه المعلمين - نزلة عبد اللاه لربط مجمع مواقف المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط بموقف نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط بتكلفة 42 مليون جنيه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة لتحسين البنية التحتية وتوفير حلول عملية تسهم في تأمين حياة المواطنين أثناء عبور مزلقان السكة الحديد وتحسين الخدمات المقدمة لهم في القطاعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق بأسيوط، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والعديد من القيادات التنفيذية

وعقب الإفتتاح وإزاحة الستار، تفقد المحافظ الأعمال التي تمت تنفيذها للمشروع الذي يتضمن عدايه لخط طرد قطر 500 مم وعدايه للمشاة أعلى مفيض ترعة الملاح ونفق مشاة أسفل خط السكك الحديد بالإضافة إلى سلم خرساني من الجهتين مجمع المواقف بنزلة عبد اللاه، وموقف المعلمين وكما تم تشطيب الحوائط والدرج بالرخام الجرانيت، واستمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح من المهندسة فريال عمر مدير عام المشروعات بشركة مياة الشرب والصرف الصحي عن أعمال تغطية النفق أسفل خط السكك الحديد وعمل مصبعات هاندريل بطول النفق ودهانات مقاومة للعوامل الجوية وتنفيذ أرصفة وبلاط انترلوك وتركيب أعمدة وكشافات إنارة لتحسين الرؤية الليلية

وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع نفق مشاه المعلمين والذي يساهم في توفير عبور آمن للمواطنين لشريط السكة الحديد خاصة في ظل الازدحام المروري الذي تشهده المنطقة، كما سيسهم النفق في خدمة المواطنين والمسافرين في التنقل والوصول من وإلى مواقف سيارات الأجرة المحيطة بسهولة ويسر مما يعزز حركة التنقل ويساعد في تنظيم المرور بالمنطقة لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام الإنتهاء من المشروع وتشغيله بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان بقيادة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تعود بالنفع والفائدة عليهم في أسرع وقت ممكن معربًا عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظة في مختلف المجالات مضيفًا أن مثل هذه المشروعات التنموية تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المرافق والبنية التحتية والخدمات العامة تعمل المحافظة على تنفيذها خاصة مع الإهتمام بتنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.