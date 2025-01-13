تنفيذ عملية توسعة لمدرسة نجع سبع الإعدادية الثانوية المشتركة بمركز أسيوط بتكلفة 11مليون جنيه

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بأسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الفرع تشرف على أعمال توسعة بمدرسة نجع سبع الإعدادية الثانوية المشتركة بقرية نجع سبع التابعة لمركز أسيوط حيث يتم إضافة 16 فصل دراسي بتكلفة تصل إلى 11.5 مليون جنيه وذلك لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري

مشيرًا إلى متابعة مراحل العمل للتأكد من التنفيذ وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة لتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية على أن يتم نهو الأعمال طبقًا للجدول الزمني المقرر لتقديم الخدمات ودعم العملية التعليمية في أسرع وقت ممكن.