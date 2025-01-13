حملة مكبرة لإزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع مدينة ديروط

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بإن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس المركز شنت حملة مكبرة لرفع اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق حيث تم إزالة كافة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين من شارع بانوب، والقرشية، وشارع بورسعيد بمدينة ديروط وذلك بمشاركة مسئولي الإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وشرطة المرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي لتيسير حركة المرور وسير المواطنين والحفاظ على حرم الطريق العام

مشيرًا إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين.