إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بقرية بني غالب بمركز أسيوط

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

صرح اللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة فورية بفك عدد 2 إزالة فورية لحالتي تعدي على أرض زراعية بقرية بني غالب التابعة للمركز بمساحتي 120متر و200متر وذلك بإشراف علي محمد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية اسكندرية التحرير وبمشاركة مسؤول الحملة الميكانيكية وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف دون رخصة

 

 مشيرًا إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي خاصة على الأراضي الزراعية باعتبارها الأمن الغذائي للأجيال القادمة على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

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