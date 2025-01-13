محافظ أسيوط: تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات الناتجة بمراكز أبنوب والفتح وأبوتيج

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار قامت الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات للقيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ببعض الترع بنطاق مراكز أبنوب والفتح وأبوتيج ضمانًا لوصول المياه لنهايات الترع

وحيث تم إزالة الزوف والحيوانات النافقة من أمام حجز بنى محمد وحجز شو مع التحميل الفوري بنطاق مركز أبنوب، وأعمال تطهير ترعة الجرجاوية للبر الأيسر زمام هندسة أبوتيج، وتطهير ترعة المعصرة بمركز الفتح

وذلك بإستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتلك المراكز وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.