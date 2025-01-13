مؤشرات قياس الأداء بمركز خدمات مطروح الإلكتروني وصل 99٪

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مؤشرات قياس الأداء للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة مطروح خلال الفترة من أول يناير إلى اخر ديسمبر 2024 بمؤشر انجاز 99 %

واوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطن أن عدد الشكاوى بلغ إجمالي الشكاوى المنفذة خلال العام 2025 بلغ 4419 شكوى، بمعدل إنجاز ورد على الشكاوى بنسبة 99.8%،وذلك بمتوسط زمن للرد على الشكوى 15 يوما من الإبلاغ

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة مع التوجيه باستمرار المتابعة والرد والتواصل مع شكاوى المواطنين أول بأول سواء من خلال تلقي الشكوى بالمركز التكنولوجي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة المركز التكنولوجي ومتابعتها للتيسير عليهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة الرد عليهم.