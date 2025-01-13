سعر الدرهم الاماراتي والعملات العربية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 13-1-2025



حقق سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 13-1-2025 استقرارًا ملحوظًا

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 13،75 جنيه للشراء 13،78 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري

سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

وسعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 13،75 جنيه للشراء 13،78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13،73 جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 13،73 جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي-مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي-مصر 13،70 جنيه للشراء و13،75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي ببنك قطر الوطني

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني نحو 13،73جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك فيصل الإسلامي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك فيصل الإسلامي المصري 13،73 جنيه للشراء، 13،77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد نحو 13،64 جنيه للشراء و13،77 جنيه للبيع



سعر اليورو في البنك الاهلي المصري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.95 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 51.95 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 51.96 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي

طرح البنك العربي الأفريقي سعر اليورو بنحو 52.95 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع.