تعليم الغربية: لا يوجد شكاوى من امتحانات النقل فى يومها الثالث



قام اليوم خالد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

وقد أوصى وكيل المديرية بضرورة المتابعات المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية والمتابعة والمراحل الثلاث، أثناء سير الامتحان، وشدد على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للسادة الملاحظين والمراقبين.

كذلك التصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية، موجهًا بضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة على وجهي ورقة الأسئلة، والتأكد من أعداد أوراق الأسئلة، ومطابقتها لأعداد الطلاب وفق كشوف المناداة، والتأكد من أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج، ومراعاة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وقد أكد وكيل المديرية أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق أي شكاوى من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها.