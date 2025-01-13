وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان امتحانات نصف العام 2025 لضمان الانضباط والشفافية

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بزيارة عددٍ من المدارس لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025.

استهدفت الجولة مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، حيث اطمأن على انتظام الامتحانات وتطبيق الضوابط المنظمة.



استهل الدكتور خالد خلف جولته بزيارة مدرسة صلاح الدين البشيهي الابتدائية التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية. خلال الزيارة، تابع سير الامتحانات وتأكد من التزام الطلاب بالضوابط المقررة. كما تفقد الكنترول داخل المدرسة، حيث راجع كشوف الملاحظين والتكليفات الرسمية واستمارات غياب الطلاب.

واصل وكيل وزارة التربية والتعليم جولته بزيارة مدرسة الشهيد محمد يوسف عبدالسلام للتعليم الأساسي (مدينة فارس سابقًا) بإدارة غرب الفيوم التعليمية. تفقد لجان الامتحانات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وأكد على ضرورة الالتزام بمواعيد بدء الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان.



وخلال الجولة، شدد الدكتور قبيصي على ضرورة التزام كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالضوابط والتعليمات المنظمة، لضمان الشفافية والنزاهة. كما أكد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وأهمية الرقابة الصارمة لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

التواصل بين اللجان وغرف العمليات

وجه وكيل الوزارة بضرورة التواصل المستمر بين اللجان الامتحانية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لمتابعة أي تطورات أو مشكلات قد تواجه سير الامتحانات.

موقف الامتحانات بالصفوف المختلفة

وفيما يتعلق بالمواد الامتحانية، أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بينما امتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي في مادة الجبر والإحصاء. أما طلاب المرحلة الابتدائية، فقد شملت امتحاناتهم اليوم مادة الرياضيات للصفوف الثالث والسادس، ومادة العلوم للصف الرابع، ومادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص مديرية التعليم بالفيوم على ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وشفافية، وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.