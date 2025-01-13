سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك في تعاملات اليوم الإثنين 13-1-2025



سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 13-1-2025 استقرارًا ملحوظًا وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.84جنيه للشراء و13.91جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى



وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.84جنيه للشراء و13.91جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى



وبلغ سعر الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 12.82جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

وسجل الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 13.91جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

وسجل الريال القطري في بنك مصر نحو 12.94جنيه للشراء و13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

وسجل الريال القطري في بنك القاهرة نحو 12.94جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي



وسجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 12.92جنيه للشراء و13.93جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.45 جنيه للشراء، 13.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري

ويبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.42 جنيه للشراء، 13.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.42 جنيه للشراء 13.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 13.45 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي:

وسجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.33 جنيه للشراء،13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.42 جنيه للشراء، 13.48 جنيه للبيع.