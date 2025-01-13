سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 13-1-2025 في البنك المركزي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 13-1-2025 استقرارًا ملحوظًا وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 163.19جنيه جنيه للشراء، 164.20 جنيه للبيع وطرح بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي 159.23 جنيه جنيه للشراء، 164.33 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.79 جنيه للشراء، 164.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 162.96 جنيه جنيه للشراء، 164.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الإثنين 13-1-2025



سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 163.19جنيه جنيه للشراء، 164.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي 159.23 جنيه جنيه للشراء، 164.33 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى



وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.84جنيه للشراء و13.91جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى



وبلغ سعر الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 12.82جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

وسجل الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 13.91جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

وسجل الريال القطري في بنك مصر نحو 12.94جنيه للشراء و13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

وسجل الريال القطري في بنك القاهرة نحو 12.94جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي



وسجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 12.92جنيه للشراء و13.93جنيه للبيع.