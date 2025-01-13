حبس سيدة وشخصين لمغافلة أجنبي وسرقة هاتفه في إمبابة

أمرت النيابة العامة، بحبس سيدة وشخصين لقيامهم بمغافلة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") والإستيلاء منه على هاتفه المحمول في إمبابة.

حيث تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة وشخصين لقيامهم بمغافلة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") والإستيلاء منه على هاتفه المحمول في إمبابة

سرقة هاتف محمول

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (سيدة، شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة إمبابة، لقيامهم بمغافلة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") والإستيلاء منه على هاتفه المحمول بدائرة القسم

وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق