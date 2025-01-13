النقض تسدل الستار على قضية قاتل كاهن الإسكندرية وتؤيد إعدامه

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على نهرو عبد المنعم، المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد، كاهن الإسكندرية.



وكانت قضت محكمة جنايات الإسكندرية، في وقت سابق بإعدام نهرو عبد المنعم، المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد، كاهن الإسكندرية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي السفير جورج أنطون، وقدم حافظة مستندات أثبت سلامة المتهم العقلية وتبين أنه متزن نفسيا، وأزهق روح الكاهن مع سبق الإصرار والترصد.

كما أضافت النيابة أن تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية كشف امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص، أو وقت ارتكاب الجريمة، ما يجعله مسؤولًا عنها.