مدير تعليم مطروح تتابع مسار امتحانات النقل في يومها الثالث

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بجولة مفاجئة صباح اليوم لمتابعة مسار امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية.

حيث تفقدت مسار امتحان اليوم الثالث بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية ومجمع عادل الصفتي الابتدائي حيث اطمأنت علي سير الامتحانات في يومها الثالث وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأكدت نادية فتحي أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع على مدار الساعة انضباط العملية الامتحانية منذ بدايتها أول أمس السبت مشددة على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.

و اطمأنت مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمه ولم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الادارات التعليمية.

وشددت وكيل الوزارة علي ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من اجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.