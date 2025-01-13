اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 4 ساعات

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الإثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر غدًا الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

الصرف الصحي بالقليوبية المهندس مصطفى مجاهد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مدينة القناطر الخيرية

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