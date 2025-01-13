بالأسماء..كلب يهاجم 14 شخصًا في محافظة المنيا

تعرض 14 شخصًا للإصابة جراء هجوم من كلب ضال في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى الأمن إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقضاض كلب ضال على سكان حي غرب مدينة ملوي، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

على الفور، انتشرت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية والطب البيطري إلى موقع الحادث، حيث تأكد إصابة 14 شخصًا، بينهم طفلان هما محمد محمد عبد الله (6 سنوات) ومعاذ عبد الحميد إسلام (6 سنوات)، بالإضافة إلى: موريس زكي عبد الله (65 سنة)، علاء أحمد توفيق (31 سنة)، سلوى رضا عبد العظيم (39 سنة)، هاني شحاتة أديب (45 سنة)، أيمن مصير علي (50 سنة)، فادي سيد فهمي (53 سنة)، بيشوي سعد رشدي، مجدي عيد حنا (63 سنة)، عبد الغفار أحمد رضا (49 سنة)، أحمد نبيل أحمد (30 سنة)، نشأت عزت سامي (67 سنة)، ضاحي عباس علام (50 سنة).

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي المصل والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.