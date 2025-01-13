وكيل تعليم سوهاج: يتابع امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل بجهينه

أجرى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، جوله تفقديه بعدد من المدارس باداره جهينة التعليمية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2024- 2025 برفقه كمال عثمان مدير عام إدارة جهينة التعليمية، وذالك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة للإطمئنان على انتظام الامتحانات بمختلف مدارس المحافظة بهدف توفير بيئة امتحانيه مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهوله وييسر لتحقيق أعلى الدرجات والتفوق الدراسي.

وشملت الجوله زياره مدرسه جهينة الاعداديه القديمة المشتركه ومحمود صقر الثانويه المشتركه اطمئن خلالها على تنفيذ كافه القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى يؤدى خلالها مايقرب من مليون و(140 ) ألف طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم العام والفنى الامتحانات داخل (1915 ) مدرسه على مستوى المحافظة.

أكد خلالها على إنتظام الامتحانات دون أيه معوقات حيث لم ترصد غرف العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية بمختلف المدارس والمراحل التعليمية اى شكاوى أو مخالفات مشيرا إلى أن جميع اسئله الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط وطبقا للمواصفات القياسية للورقه الامتحانيه..

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تطبيق أعلى مستوى من الدقه والعدالة خلال أعمال التصحيح ورصد الدراجات ، وتوفير كافه الإمكانيات التى تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهوله وييسر من خلال بيئه هادئه داخل اللجان