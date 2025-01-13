محافظ سوهاج: فى جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل

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جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل بمدارس المحافظة، حيث زار "مجمع مدارس صبري أبو حسين الرسمية للغات" التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، و"مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية المشتركة" التابعة لإدارة أخميم التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية دون معوقات.

وقد تفقد المحافظ امتحانات المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، واطمأن على توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على أهمية توفير الدعم الكامل لجميع عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين، لضمان سير الامتحانات بانضباط وهدوء، كما حرص على التحدث مع عدد من الطلاب للتأكد من وضوح الأسئلة ومطابقتها للمناهج الدراسية، وأن المدة المقررة للإمتحانات مناسبة للطلاب.

وأشار "سراج" إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر كافة المدارس والإدارات التعليمية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات التنظيمية وضمان تقديم الدعم اللازم للطلاب، وعدم تسرب الامتحانات أو استخدام الطلاب للهواتف المحمولة أثناء أداء الامتحانات، مؤكدا على دور القيادات التعليمية في توفير بيئة صحية وآمنة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية لتذليل أي عقبات قد تواجه العملية الامتحانية.

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