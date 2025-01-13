لتعزيز الموارد الداخلية..رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير العمل داخل ورش الإنتاج وصيانة السيارات والمطبعة

قام الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بمتابعة سير العمل داخل ورشة صيانة السيارات والمطبعة وورش الإنتاج داخل مقر كلية التكنولوجيا والتعليم بالحويتي، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري والعاملين بإدارات السيارات والمطبعة وورش الإنتاج.

وأكد الدكتور حسان النعماني علي ضرورة بذل كل الجهد لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، لتعزيز الموارد الداخلية، مشيدًا بكافة العاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة، لافتًا إلى ان الجامعة تحرص علي تذليل أي معوقات لتنمية مواردها الذاتية بما يعود بالنفع العام على الجامعة وجميع منسوبيها.

وخلال زيارته لورش صيانة السيارات تابع النعماني خطوات الصيانة المعدة مسبقا حسب الخطة الموضوعة لتأهيل كافة مركبات الجامعة، موجهًا بضرورة تشغيل

وصيانة كافة السيارات سواء القديمة، أو ما تم شراؤه مؤخرًا، وإجراء الفحص الدوري لها للتأكد من سلامتها، والإستفادة منها في تحسين كافة الخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة،

كما تفقد رئيس الجامعة سير العمل داخل المطبعه والتي تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الجامعة من المطبوعات،

حيث تم تطويرها وتزويدها بعدد 2 مطبعة ديجيتال لتقوم بمهامها علي اكمل وجه، وإخراج إنتاج طباعي فني متميز يعكس جودة العمل بالجامعة.

كما تابع رئيس الجامعة ايضًا سير العمل داخل ورشة النجارة والتي تقوم بتجهيز وصيانة الأثاثات المطلوبة من مكاتب ومكتبات وكراسي المعامل وكراسي محاضرات، وجميع متطلبات العملية التعليمية والجهاز الاداري.