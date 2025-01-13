العد التنازلي بدأ.. مرموش يقترب من "السيتيزنس"



أكدت تقارير إخبارية اقتراب نادي مانشستر سيتي من التعاقد مع اللاعب المصري عمر مرموش المحترف حاليًا بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني لتعزيز خط هجومه خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وأكد الصحفي المتخصص بأخبار سوق التعاقدات، الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على (إكس) اليوم الإثنين أن "السيتيزنس" يقترب من حسم صفقة مرموش هذا الأسبوع.

وأوضح أن النادي "السماوي" سيقدم عرضًا رسميًا لضم مرموش هذا الأسبوع، وأنه جاهز بالفعل.

وأضاف أن العقد سيتضمن بنودًا تحفيزية وأن المحادثات الرسمية ستجرى لاحقًا بعد الاتفاق عليها لحسم الصفقة.



وأوضح تقرير سكاي صباح الخميس الماضي أن فرانكفورت يطلب نحو 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء.

ويتصدر مرموش قائمة هدافي "البوندسليغا" حاليًا برصيد 14 هدفًا بالتساوي مع هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.

وانتقل مرموش (25 عامًا) لصفوف فرانكفورت في صيف 2023 قادمًا من فولفسبورغ، كما احترف أيضًا بصفوف سانت باولي الألماني، الذي سجل في شباكه آخر أهدافه.