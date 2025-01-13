نجم برشلونة يكشف رسالة بيريز له.. مفاجأة كبرى

كشف نجم فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا مفاجأة كبرى إلى جماهير وعشاق اللاليجا، عندما تحدث عن رسالة بيريز له رئيس نادي ريال مدريد منذ منذ اسابيع قليلة.

انتصر برشلونة على فريق ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة خمس أهداف مقابل هدفين، واقيمت البطولة في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

كان قد تخطى برشلونة فريق اتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة هدفين دون رد، اما ريال مدريد ففاز على فريق اوساسونا بثلاثية نظيفة شهدت تألق كيليان مبابي.

جافي يتحدث عن رسالة بيريز

قال جافي: لـ بيريز بعد نهاية المباراة.. أردت أن أشكرك على الرسالة التي أرسلتها لي عندما كنت مصابًا شكرًا لك.

جاءت تصريحات جافي خلال بعض المقابلات التلفزيونية عقب نهاية الكلاسيكو، والذي اذيع على قنوات السعودية سبورت المشفرة وام بي سي مصر 2.

