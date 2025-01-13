الأهلي يوقف مفاوضات أكرم توفيق "يا التوقيع يا الرحيل"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد قررت وقف التفاوض مع أكرم توفيق لاعب الفريق والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

الأهلي يوقف مفاوضات أكرم توفيق "يا التوقيع يا الرحيل"


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الإدارة أبلغت وكيل اللاعب بأن عرض النادي النهائي هو ٤٥ مليون جنيه خلال ثلاثة سنوات إضافة إلى عقد إعلاني يتم توقيعه.

وأضاف شبانة أن اللاعب يريد التوقيع لمدة ثلاثة سنوات مقابل ٣٠ مليون في الموسم الواحد وهو ما ترفضه الإدارة وتم إبلاغ الوكيل بضرورة إعلان موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة سواء بالتجديد أو إعلان رحيله رسميا.
 

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