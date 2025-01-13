وسط ترقب ريال مدريد.. موقف ديفيز من تجديد عقده مع بايرن ميونخ



كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، لم ينجح حتي الآن في التوصل إلى إتفاق مع لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز من أجل تجديد عقد مع العملاق البافاري.

وقال الصحفي خوسيه فيليكس دياز، أن بايرن ميونخ فشل حتي الآن في تمديد عقد ديفيز الذي يُعد محل اهتمام ريال مدريد الإسباني، الذي يسعي لضمه في صفقة انتقال مجانية في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف فيليكس دياز، أن النادي الألماني لا يريد خسارة ديفيز بشكل مجاني في نهاية الموسم، لذلك يعمل جاهدًا على التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده مع الفريق البافاري.

وأوضح دياز، أن ديفيز يقترب أكثر فأكثر من من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، خاصة بعد عقد وكيل اللاعب لجلسة مع مسؤولين داخل النادي الملكي خلال الفترة الأخيرة.

