اتحاد جدة يرصد التعاقد مع نجم برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي، يسعي للحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونج، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للصحفي "ميغيل ريكو"، فأن رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي، تواصل مع وكلاء دي يونج لبحث إمكانية التعاقد مع خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويُعد دي يونج من أبرز الأسماء المرشحة بقوة للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم مشاركة اللاعب مع البلوجرانا تحت قيادة الألماني هانسي فليك.

وسيرحب برشلونة برحيل دي يونج خلال الانتقالات الصيفية المقبلة نظير مقابل مادي معقول من أجل توفير الأموال التي تحتاجها خزينة النادي الكتالوني من أجل إنعاش اقتصاده المُنهار.
 

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