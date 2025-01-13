شباب القليوبية تعلن عن إطلاق 4 مبادرات جديدة خلال شهر يناير 2025

أعلن الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة القليوبية، إطلاق 4 مبادرات جديدة خلال شهر يناير 2025، تأكيدا على الدور المجتمعي بمراكز الشباب بهدف تكثيف الأنشطة والمبادرات المجتمعية بمراكز الشباب في محافظة القليوبية لكونها مراكز خدمة مجتمعية غير مقتصرة على الأنشطة الرياضية.

‏وقال مدير شباب القليوبية" إن مبادرة "أجازتك عندنا" تزامنا مع إجازة ‫نصف العام والتي تنفذ على مستوى مراكز الشباب بجانب التدريبات التي سيتم تنفيذها online في مجالات الحاسب الآلي والرسم والخط العربي والتي تهدف إلى تقديم برامج وأنشطة للنشء والشباب لاستغلال الإجازة الاستغلال الأمثل.

‏بالإضافة إلى مبادرة "الموكب الساري" في إطار الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج لتعريف الشباب والنشء بفضل هذه المعجزة وما تحمله من دروس إيمانية وإحياء القيم الروحية التي تعظمها هذه المناسبة.

وأيضًا مبادرة "محو أمية لغة الإشارة"، والتي سيتم من خلالها تدريب مسؤولي مراكز الشباب بلغة الإشارة لتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم في المجتمع وتخفيض الضغط النفسي عن ذوي الهمم من صعوبة التواصل وتسهيل تكوين علاقات اجتماعية.

‏وكذلك سيتم تنفيذ مبادرة "الموظف الاستراتيجي …نحو بناء القادة"، والتي تهدف إلى تطوير مهارات القيادة الاستراتيجية لدى الموظفين، مما يمكنهم من التفكير النقدي، ومواءمة الاستراتيجيات مع الأهداف طويلة المدى وتكوين كوادر الصف الثاني.