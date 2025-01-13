احباط محاولة لتسريب امتحان اللغة الانجليزية بطهطا

نجح القائمون على أعمال الامتحانات بإدارة طهطا التعليمية، بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية، في إحباط محاولة إحدى الطالبات لتسريب امتحانات مادة اللغة الإنجليزية بعد بدء اللجنة الامتحانية مباشرة، حيث كانت تصطحب هاتفًا محمولًا خبأته في طيات ملابسها.

وعلى الفور، تم التحفظ على الهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية مع الطالبة المذكورة قبل أن تتمكن من تسريب الامتحانات.

هذا، وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أعمال الامتحانات بمدارس سوهاج تسير بصورة جيدة جدًا، وأن الإجراءات المشددة التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم وإداراتها التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، ساهمت كثيرًا في الحد من محاولات الغش وتسريب الامتحانات، في إطار جهود المديرية والمحافظة لضبط سير أعمال الامتحانات لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب، ومواجهة أي محاولات للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لجميع الطلاب لأداء الامتحانات لقياس مدى تحصيلهم الدراسي بحيادية وعدالة.