احباط محاولة لتسريب امتحان اللغة الانجليزية بطهطا

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

نجح القائمون على أعمال الامتحانات بإدارة طهطا التعليمية، بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية، في إحباط محاولة إحدى الطالبات لتسريب امتحانات مادة اللغة الإنجليزية بعد بدء اللجنة الامتحانية مباشرة، حيث كانت تصطحب هاتفًا محمولًا خبأته في طيات ملابسها.

وعلى الفور، تم التحفظ على الهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية مع الطالبة المذكورة قبل أن تتمكن من تسريب الامتحانات.

هذا، وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أعمال الامتحانات بمدارس سوهاج تسير بصورة جيدة جدًا، وأن الإجراءات المشددة التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم وإداراتها التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، ساهمت كثيرًا في الحد من محاولات الغش وتسريب الامتحانات، في إطار جهود المديرية والمحافظة لضبط سير أعمال الامتحانات لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب، ومواجهة أي محاولات للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لجميع الطلاب لأداء الامتحانات لقياس مدى تحصيلهم الدراسي بحيادية وعدالة.

سوهاج محافظة سوهاج تعليم سوهاج اداره طهطا التعليمية إحباط محاولة تسريب

مواد متعلقة

لتعزيز الموارد الداخلية..رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير العمل داخل ورش الإنتاج وصيانة السيارات والمطبعة

محافظ سوهاج: فى جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل

وكيل تعليم سوهاج: يتابع امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل بجهينه

سبب أولية الحلاقة..اصابة مهندس على يد طالب بسلاح أبيض بمركز طهطا بسوهاج

مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها بمركز البلينا بسوهاج

اصابة مزارع بطلق ناري سبب خلافات على مضيفه بمركز العسيرات بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض ملابس أبواب الخير لدعم الطلاب الأولى بالرعاية

لتسريب الامتحانات..محافظ سوهاج يقرر ايقاف 3 عاملين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات

الأكثر قراءة

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - مارك زوكربيرغ يعلن تغييرات جذرية في سياسات فيسبوك.. ما هي؟

10 مواجهات ساخنة في صراع دوري المحترفين