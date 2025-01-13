مقتل 4 عناصر إجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت أجهزة وزارة  الداخلية من  إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فيما لقى عناصره مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة


وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع  مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من الجنايات أبرزها "قتل، شروع فى قتل، مخدرات، سلاح") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدًا لترويجها على عملائهم.


وتم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام، الأمن المركزى" ومديرية أمن أسوان ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (105 كجم من المواد المخدرة المتنوعة –  8 أسلحة نارية مختلفة الأنواع - كمية كبيرة من الطلقات)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (14،5 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قوات الشرطة عقب تبادل أطلاق النيران اسوان 4 عناصر إجرامية

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