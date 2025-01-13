وكيل أوقاف الفيوم يتابع مشروعات تطوير المساجد ويوجه بسرعة الإنجاز وفق أعلى المواصفات

نفذ فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم الإثنين، جولة تفقدية بإدارة أوقاف سنورس ثان لمتابعة أعمال البناء والتطوير في عدد من المساجد.

شملت الجولة زيارة لمسجدي الزهراء والريانية بمدينة سنورس، حيث اطلع فضيلته على سير العمل في المشاريع الإنشائية الجارية، وتأكد من الالتزام بالخطة الزمنية والمواصفات الفنية المطلوبة.

رافق الدكتور الشيمي في الجولة فضيلة الشيخ أحمد سيد عبد الله، مدير الإدارة، وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للمهندسين والفنيين والعمال المشاركين في هذه المشروعات، مشيدًا بجهودهم في إعادة تأهيل وتطوير المساجد.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية إنجاز الأعمال في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، موضحًا أن هذه الجهود تهدف إلى أن تكون المساجد منارات تهدي الناس إلى الخير، وتوفر لروادها أجواءً من النور والروحانية والطمأنينة.

يُذكر أن وزارة الأوقاف تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للمساجد في مختلف المحافظات، ضمن خطتها الشاملة للارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد بيوت الله.