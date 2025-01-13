سقوط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بجنوب سيناء

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بجنوب سيناء لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء قيام (3 أشخاص "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول"– لإثنين منهم معلومات جنائية) بإدارة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدعائهم بقدرتهم على توفير حجوزات بعدد من الفنادق – على غير الحقيقة – وطلب تحويل مبالغ مالية، وعدم الوفاء بذلك.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين وتبين وجود الثالث خارج البلاد، وعُثر بحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 4 هواتف محمولة – لاب توب "مستخدمين فى نشاطهما الإجرامى" ) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جنوب سيناء تشكيل عصابي نصب واحتيال

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