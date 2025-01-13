رئيس مدينة كفر شكر: حملات تموينية مكثفة لراحة وخدمة المواطنين (صور)
تابعت المهندسة صفاء فضيل أمين، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اليوم الاثنين، الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من منظومة العمل وتطبيق الإجراءات داخل المخابز بالمركز والمدينة.
جاء ذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بحملة تموينية بالإشتراك مع الصحة والتموين والبيئة والحوكمة واستهدفت المرورعلى المخابز بالوحدة المحلية بكفر تصفا.
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 11 محضر منهم 3 محاضر نقص وزن و4 عدم وجود لوحة ومحضرين عدم نظافة ومحضرين إعطاء بون دون صرف التموينية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم تنفيذا للقانون.
وقالت رئيس المركز والمدينة، إنه جاري استكمال حملات الرقابة والمتابعة علي مستوي المركز والمدينة لراحة وخدمة المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية.
وأضافت “صفاء فضيل”، في تصريحات خاصة لموقع “الفجر”، إن الحملات التموينية المكثفة تستهدف التفتيش والرقابة للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وذلك لتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق جودة المعيشة على أرض الواقع.