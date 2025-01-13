رئيس مدينة كفر شكر: حملات تموينية مكثفة لراحة وخدمة المواطنين (صور)

محافظات
رئيس مدينة كفر شكر
رئيس مدينة كفر شكر

تابعت المهندسة صفاء فضيل أمين، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اليوم الاثنين، الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من منظومة العمل وتطبيق الإجراءات داخل المخابز بالمركز والمدينة.

جاء ذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بحملة تموينية بالإشتراك مع الصحة والتموين والبيئة والحوكمة واستهدفت المرورعلى المخابز بالوحدة المحلية بكفر تصفا.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 11 محضر منهم 3  محاضر نقص وزن و4 عدم وجود لوحة ومحضرين عدم نظافة ومحضرين إعطاء بون دون صرف  التموينية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم تنفيذا للقانون.

وقالت رئيس المركز والمدينة، إنه جاري استكمال حملات الرقابة والمتابعة علي مستوي المركز والمدينة لراحة وخدمة المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية.

وأضافت “صفاء فضيل”، في تصريحات خاصة لموقع “الفجر”، إن الحملات التموينية المكثفة تستهدف التفتيش والرقابة للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وذلك  لتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق جودة المعيشة على أرض الواقع.

 

جولة رئيس مدينة كفر شكر

e2f05b27-7ecf-4adc-8f3a-57b6f67e89a9
e2f05b27-7ecf-4adc-8f3a-57b6f67e89a9
59c44245-97de-4ad8-b812-e74e7878927d
59c44245-97de-4ad8-b812-e74e7878927d
4096eb9e-0d63-4937-b676-b4086884f1ab (1)
4096eb9e-0d63-4937-b676-b4086884f1ab (1)
cbb22cea-3950-4bf4-bca1-8da3c3803265
cbb22cea-3950-4bf4-bca1-8da3c3803265
4096eb9e-0d63-4937-b676-b4086884f1ab
4096eb9e-0d63-4937-b676-b4086884f1ab
حملات تموينية مكثفة صرف التموين مدينة كفر شكر حملات التموين حملات الرقابة

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يشهد إزالة 3 أدوار مخالفة بعمارة سكنية بمنطقة الفلل ببنها

شباب القليوبية تعلن عن إطلاق 4 مبادرات جديدة خلال شهر يناير 2025

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 4 ساعات

تكريم المجتازين برنامج "حوكمة المؤسسات والتنمية المستدامة" بجامعة بنها

عودة الحركة المرورية بعد انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالقليوبية

بأسماء الشوارع والأحياء..تفاصيل أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق طبقاً للخطة الإستثمارية بالقليوبية

مدير تعليم القليوبية يتفقد سير امتحانات نصف العام

رفض رد الدائرة في قضية طفل شبرا الخيمة .. "ضحية الدارك ويب"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - مارك زوكربيرغ يعلن تغييرات جذرية في سياسات فيسبوك.. ما هي؟

10 مواجهات ساخنة في صراع دوري المحترفين