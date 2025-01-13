وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع وزير التنمية الاجتماعية السنغافوري

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والمكلف بالشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، يرافقه دومنيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، وعدد من المسؤولين. 

جاء اللقاء بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وسنغافورة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، حيث رحّبت الوزيرة بالوفد السنغافوري، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تبادل الخبرات في مجالات الدعم الاجتماعي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي عرضًا تفصيليًا حول جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى موافقة البرلمان على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في توفير شبكة أمان اجتماعي مستدامة وشاملة. كما تناولت المبادرات الوطنية لدعم حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، وبرامج التمكين الاقتصادي.

من جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن إعجابه بما شاهده في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالتجربة المصرية في التنمية الاجتماعية. كما أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدة مجالات والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.

 

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