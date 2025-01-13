مصدر أمني يوضح حقيقة إضراب نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام إحتجاجًا على تردى أوضاع إحتجازهم.


وأوضح المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

 

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجى تلك الإدعاءات التى تستهدف إثارة البلبلة.

اضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الداخلية

مواد متعلقة

تعرف على..جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات

الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع قطع آثرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - مارك زوكربيرغ يعلن تغييرات جذرية في سياسات فيسبوك.. ما هي؟

10 مواجهات ساخنة في صراع دوري المحترفين