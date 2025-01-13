مصدر أمني يوضح حقيقة إضراب نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام إحتجاجًا على تردى أوضاع إحتجازهم.



وأوضح المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجى تلك الإدعاءات التى تستهدف إثارة البلبلة.