وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماعًا موسعًا لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات قطاع الرعاية الاجتماعية وتدخلات فريق التدخل السريع، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، إلى جانب قيادات قطاع الرعاية.

جهود مكثفة لتحسين دور الرعاية

استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير دور الرعاية الاجتماعية ودور المسنين، حيث أجرت الوزارة 90 زيارة ميدانية لدور المسنين خلال الفترة الماضية، نتج عنها إغلاق وسحب تراخيص 8 دور لوجود مخالفات جسيمة وإهمال في رعاية النزلاء.

وشددت الوزيرة على أهمية توفير بيئة آمنة ومتكاملة لكبار السن تشمل خدمات صحية، اجتماعية، وترفيهية، مع تعزيز الرعاية المنزلية عبر برامج "مرافق المسن" ومكافحة الإهمال والعنف ضد هذه الفئة.

الرقابة على دور الأيتام وتعزيز الرعاية اللاحقة

وفيما يخص دور الأيتام، نفذت الوزارة 134 زيارة ميدانية خلال النصف الثاني من العام الماضي، شملت 32% من إجمالي الدور في 15 محافظة.

وأسفرت هذه الجهود عن إغلاق 25 دارًا وتحويل بعضها لتقديم أنشطة رعاية لاحقة. كما تم تسليم 66 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية في عدة محافظات، وتقديم 131 منحة زواج و124 منحة مولود للمتزوجين منهم، بالإضافة إلى مساعدات علاجية وإيجارية.

التوسع في منظومة الأسر البديلة

أكدت الوزيرة على التوجه نحو تعزيز الرعاية الأسرية بدلًا من المؤسسية، حيث تم تسليم 39 طفلًا لأسر بديلة كافلة خلال الشهور الثلاثة الماضية.

ووصل عدد الأطفال المكفولين في إطار هذه المنظومة إلى أكثر من 12 ألف طفل، في إطار خطة الوزارة للتوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة.

رعاية الفئات المغتربة والمعرضة للخطر

ناقش الاجتماع دور المؤسسات المخصصة لرعاية المغتربين، التي تقدم خدمات متكاملة لأكثر من 14 ألف مستفيد من الطلبة والعاملين، إلى جانب دور مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي تقدم الرعاية للأطفال المعرضين للخطر، حيث تعمل الوزارة على إدارة 53 مؤسسة رعاية اجتماعية و250 مكتب مراقبة اجتماعية على مستوى الجمهورية.

تكثيف الحملات الميدانية

استعرض فريق التدخل السريع نتائج 170 زيارة ميدانية شملت دور الأيتام، المسنين، وذوي الإعاقة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة. ووجهت الوزيرة الفريق بمواصلة حملاتهم المكثفة خاصةً مع تقلبات الأحوال الجوية، مشددة على تحمل المسؤولين عن الملفات مسؤوليتهم الكاملة وضمان التقييم المستمر للجمعيات الأهلية الشريكة.

التزام بتقديم رعاية شاملة

أكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة مؤسسات الرعاية، مع التزامها بتوفير بيئة آمنة تضمن الكرامة والحماية للفئات المستفيدة من برامجها.

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