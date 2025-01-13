رئيس مياه القناة نفذنا تدريب عملى لمجابهة الأزمات والكوارث بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحلفظات القناة، اليوم الأثنين، أننا نفذنا تدريب عملي وعرض اصطفاف المعدات وأليات، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتعامل مع جميع أشكال وصور الأزمات والطوارىء بهدف تنمية مهارات، وللاطمئنان على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، ان شركة محافظات القناة شاركت في الاصطفاف بأسطول من سيارات والمعدات مؤكدًا علي جاهزية كافة العناصر المادية والبشرية ورفع مستوى العاملين بالشركة وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الازمات والكوارث من خلال الاستخدام الامثل للامكانيات والمعدات المتاحة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف رئيس مياه وصرف صحي القناة، إنه تمت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

واشار اللواء عبد الحميد عصمت، إنه هناك متابعة مستمرة من جميع أفراد السلامة والصحة المهنية علي الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، للتفاعل مع الأزمات وحلها فى اسرع وقت.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، علي جاهزية جميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي، بمحافظات القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، بالأضافة إلى أعمال التطهير المستمرة لجميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، بالاضافة مراجعة أعمال التطهير المستمرة لكافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.