محافظ القليوبية يشهد إزالة 3 أدوار مخالفة بعمارة سكنية بمنطقة الفلل ببنها

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محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، إزالة طوابق علوية مخالفة من أحد الأبراج السكنية بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، وذلك في إطار حملات المحافظة المكبرة لمكافحة مخالفات البناء والحفاظ على سلامة المواطنين.
وذكر بيان صادر عن محافظة القليوبية، اليوم، أنه جرى إصدار رخصة بناء أرضي وأربع أدوار، وجرى تقديم تصالح لدورين اخرين، إلا أن صاحبه قام ببناء الدور السابع والثامن والتاسع  بالمخالفة  دون ترخيص.
وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع أي مخالفات قد تعرضهم للخطر.
ووجه المحافظ رسالة إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، مشيرًا إلى أن المحافظة ترحب بتقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفاتهم.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد  واللواء احمد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن لشئون الأمن واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مجلس مدينة بنها، وعدد من الاجهزه الامنيه والتنفيذيه بالمحافظه

إزالة أدوار مخالفة

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المهندس أيمن عطية القليوبية محافـظ القليوبيــة مخالفات البناء محافظة القليوبية

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