ضبط أحد الأشخاص متهم بغسل 31 مليون جنيه

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

نجحت  الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية،  حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).


وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل 31 مليون جنيه اسيوط أحد الأشخاص

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