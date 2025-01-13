عاجل.. الحكم في إستئناف متهم بـ "أحداث عنف الطالبية"

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أصدرت محكمه مستانف المنعقده بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من المتهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز على الحكم الصادر ضده في القضيه المعروفه اعلاميا باحداث عنف الطالبيه.. حيث حيث قضت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف عليه وبعدم جواز رفع الدعوي لسابقه الفصل فيها بان لا وجه لاقامه الدعوي. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج


كانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم عمر عبد العزيز محمد فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والمعروفة بـ "أحداث عنف الطالبية".. بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومصادرة المضبوطات. 
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات. 
يذكر أن الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قضت فى 28 يونيو من عام 2018، بالحكم المشدد 15 سنوات غيابيا للمتهم وآخرين.
 

أحداث عنف الطالبية أحداث عنف التحريض على العنف المستشار حمادة الصاوي مجمع محاكم بدر

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