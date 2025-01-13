تأجيل استئناف متهمي "أحداث عنف عابدين" لجلسة 8 فبراير المقبل

قررت محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من المتهمين عبده عبد النبي عبد المجيد الكومي ومحمد علي حسب النبي، على الحكم الصادر ضدهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف عابدين"، إلى جلسة 8 فبراير المقبل للإطلاع.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد أصدرت حكمها في إعادة محاكمة المتهمين، حيث قضت:

بمعاقبتهما بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل.

تبرئتهما من تهم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة الأسلحة والأدوات المضبوطة.

وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة تبدأ بعد انقضاء مدة الحبس.

تاريخ القضية والحكم الغيابي

يُذكر أن المتهمين كانا قد صدرت ضدهما أحكام غيابية في فبراير 2017 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، وذلك بناءً على اتهامات شملت:

الانضمام لجماعة محظورة.

حيازة أسلحة ومفرقعات.

خرق قانون التظاهر والتجمهر.

استعراض القوة.

تعريض السلم العام ووسائل النقل للخطر عمدًا.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت في محيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2014، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل، إضافة إلى إصابة 25 شخصًا.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، أبرزها:

الاشتراك في التجمهر.

القتل العمد والشروع في القتل.

استعراض القوة والعنف.

التعدي على قوات الأمن.

قطع الطريق العام.

أحكام سابقة في القضية

في وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها بالسجن سنة واحدة مع الشغل حضوريًا لـ15 متهمًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، بالإضافة إلى السجن 10 سنوات غيابيًا لـ212 متهمًا.

القضية التي تحمل الرقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة (12096 لسنة 2014 جنايات عابدين)، لا تزال تخضع للمراجعة والتقاضي، مع استمرار استئناف الأحكام الصادرة وصدور قرارات جديدة وفق سير المحاكمة.