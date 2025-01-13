سقوط شخص من الدور الأول بالمنيا

أصيب رجل في الأربعينات من عمره بكسور متفرقة واشتباه في كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطه من الدور الأول بمدينة المنيا. تم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من الدور الأول بأحد المباني في مدينة المنيا.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المصاب يدعى ق.م.ر، يبلغ من العمر 47 عامًا، ويعمل موظفًا بالنادي الرياضي بالمنيا.

الإصابات والتعامل الطبي

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتبين أنه يعاني من:

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

اشتباه ارتجاج في المخ.

اشتباه كسور بالعمود الفقري.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث.