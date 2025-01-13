محافظ المنيا يواصل اجتماعاته مع تجار سوق الحبشي لنقلهم إلى ماقوسة

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع تجار الجملة لسوق الحبشى، لمناقشة إجراءات نقل السوق إلى ماقوسة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإقامة أسواق حضرية منظمة، بما يسهم في القضاء على الأسواق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين.

استمع المحافظ خلال الاجتماع إلى مطالب التجار موجها جميع القيادات التنفيذية بإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية نقل السوق وتوفير سبل التأمين بمنطقة السوق الجديد وعوامل الأمن والسلامة للتجار والمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والنائب العمدة عثمان، عضو مجلس النواب، والعميد وليد العاطون، مدير مرور المنيا، والمهندس أحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية، والدكتور سعيد محمد، رئيس مدينة المنيا، ومسؤولي الكهرباء والمرافق والإشغالات.