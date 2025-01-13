"مجموعة المنار" الرائدة في تصنيع وخلط زيوت السيارات تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسها

احتفلت مجموعة المنار، الشركة الرائدة في تصنيع وخلط وتوزيع زيوت وسوائل تبريد السيارات، بمرور 50 عامًا على تأسيسها، في حفل مميز أقيم بحضور موظفيها ووكلائها وشركائها الدوليين. كما أعلنت خلال الحفل عن خطتها الاستراتيجية للتركيز على التصنيع المحلي والتوسع في السوق المصري والإقليمي، والذي يأتي تتويجًا لخبرة وجهود المجموعة لأكثر من 50 عاما بالسوق المصري، وما استطاعت أن تبنية من ثقة لدى العملاء، لتصبح اليوم أحد أعمدة الصناعة الوطنية في مجال زيوت وقطع غيار السيارات.

وأعرب الدكتور/ أحمد نوارة العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة المنار عن سعادته بهذا الاحتفال والحضور الكريم مشيرًا إلى العديد من العلامات والمحطات الأساسية التي تفخر بها المجموعة في مسيرتها والتي كان لها أثر كبير على مدار خمسين عامًا، قائلًا: " نحن فخورون بأننا أصبحنا نمتلك حصة متميزة من سوق زيوت السيارات في مصر بمنتجاتنا البارزة مثل "ل BENDIX" وFORMA"".

مضيفًا:" لقد تمكنا من تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في السوق المصري حيث قمنا بإفتتاح مصنعنا الثاني في عام 2022 والذي يعمل بأحدث التقنيات العالمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنويًا. وذلك ساهم في مضاعفة الانتاج إلى ثلاث اضعاف.

وتابع: "لم يقتصر توسعنا على تصنيع زيوت السيارات فحسب، بل شمل أيضًا زيوت المصانع والماكينات، مع خطط مستقبلية للتوسع في تصنيع زيوت السفن واليخوت. وقد نجحنا في عقد عدة شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل بترومين، بتروناس، وتوتال في مجالات خلط وتعبئة وتوزيع الزيوت، مما يعزز مكانتنا كمورد موثوق به للمنتجات عالية الجودة."

وصرح نوارة إلى أن توسعات الشركة لم تقتصر فقط على السوق المحلي، قائلًا:" تمكنا من تخطي حدود المحلية وأصبحت المنار شركة دولية لديها مكتب تجاري في إيطاليا، كما نعمل حاليا على تصدير منتجاتنا لأسواق شمال إفريقيا وعدة دول في شرق إفريقيا مثل تنزانيا ومدغشقر وزيمبابوي ورواندا حيث نصدر 10% من الانتاج ونطمح في زيادة نسبة التصدير إلى 50% من خلال التوسع في أسواق جديدة في أوروبا والعالم."

وأشار نوارة في كلمته أن الخمسين عامًا الماضية كانت مليئة بالعديد من التحديات على المستوى المحلي والدولي، والتي استطاعت المنار تجاوزها بفضل قدرتها على التكيُف والتطوير، مما عزز خبراتنا وطور أعمالنا واصبحت الشركة صرح صناعي وتجاري كبير على مدار الــ 50 سنة الماضية بجهود وعمل الأجيال المختلفة.

واختتم الحفل بتكريم عدد من شركاء النجاح والموظفين الذين ساهموا في تحقيق هذه الانجازات، وسط أجواء احتفالية تؤكد على التزام المجموعة بمواصلة العمل على تحقيق رؤيتها المستقبلية وترسيخ مكانتها كشركة دولية رائدة.