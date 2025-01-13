حبس المتهمين باستدراج فتاة وتصويرها في أوضاع مخلة بأكتوبر

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أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بإستدراج فتاة ووضع منوم لها في العصير وتصويرها بأوضاع مخلة ونشر صورها علي جروب خاص بمدينة 6 أكتوبر.

تباشر نيابة أكتوبر، التحقيق مع 4 أشخاص المتهمين بإستدراج فتاة ووضع منوم لها في العصير وتصويرها بأوضاع مخلة ونشر صورها علي جروب خاص بمدينة 6 أكتوبر.

استدراج فتاة وتصويرها

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة تفيد بقيام 4 أشخاص بإستدراجها إلى شقة سكنية بحجة إقامة عيد ميلاد أحدهما ووضع منوم لها في العصير وتصويرها بأوضاع مخلة ونشر الصور بأحد الجروبات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط الجناة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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