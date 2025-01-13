السوشيال ميديا كشفته.. ضبط المتهم بربط "كلب" من عنقه في المطرية

حوادث
مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام أحد الأشخاص بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته بالقاهرة.

البداية عندما تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام مالك سيارة بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته وذلك من أمام منزله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها  (موظف بإحدى الشركات- مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لإبعاد الكلب عن منزله لقيامه بمحاولة عقر الأطفال بالشارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التواصل الاجتماعي الب التحريات السوشيال ميديا

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا

10 مواجهات ساخنة في صراع دوري المحترفين

عاجل - مارك زوكربيرغ يعلن تغييرات جذرية في سياسات فيسبوك.. ما هي؟