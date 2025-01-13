السوشيال ميديا كشفته.. ضبط المتهم بربط "كلب" من عنقه في المطرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام أحد الأشخاص بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته بالقاهرة.



البداية عندما تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام مالك سيارة بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته وذلك من أمام منزله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (موظف بإحدى الشركات- مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لإبعاد الكلب عن منزله لقيامه بمحاولة عقر الأطفال بالشارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.